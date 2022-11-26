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Евросоюз и несколько государств выделят значительные суммы на доставку украинского зерна в самые бедные страны – посол ЕС

Суббота, 26 ноября 2022, 11:37

Несколько стран и Европейский союз обязуются предоставить значительные суммы, чтобы доставить украинское зерно в беднейшие страны мира.

Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет "Европейская правда".

Маасикас отметил, что Украина чествует печальную годовщину Голодомора саммитом по глобальной продовольственной безопасности, в то время как Россия использует продовольствие как оружие.

"Несколько стран и ЕС обещают значительные суммы, чтобы украинское зерно доставлялось в беднейшие страны мира", - сообщил посол.

МИД Украины в субботу призвало международных партнеров признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и не допустить дальнейших военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида со стороны России.

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