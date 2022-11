Евросоюз и несколько государств выделят значительные суммы на доставку украинского зерна в самые бедные страны – посол ЕС

Несколько стран и Европейский союз обязуются предоставить значительные суммы, чтобы доставить украинское зерно в беднейшие страны мира.

Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет "Европейская правда".

Маасикас отметил, что Украина чествует печальную годовщину Голодомора саммитом по глобальной продовольственной безопасности, в то время как Россия использует продовольствие как оружие.

"Несколько стран и ЕС обещают значительные суммы, чтобы украинское зерно доставлялось в беднейшие страны мира", - сообщил посол.

Ukraine is pointedly commemorating the sad anniversary of Holodomor with a summit on food security, since Russia is weaponising food. The EU and several countries are pledging large sums of support to get Ukrainian grain to the poorest countries in the world. pic.twitter.com/Wp1Z9W4x7H