Швеція і Фінляндія мають зробити більше для вступу в НАТО - глава МЗС Туреччини

Швеція і Фінляндія досягли прогресу в отриманні схвалення Анкарою їхніх заявок на вступ до НАТО, але їм все ще потрібно зробити більше.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Є ще деякі питання, вони досягли певного прогресу і були зроблені деякі кроки, але на даний момент цього недостатньо", - сказав Чавушоглу.

Коментар турецького міністра прозвучав перед зустріччю зі своїми шведськими та фінськими колегами в кулуарах міністерської зустрічі НАТО.

Туреччина та Угорщина єдині з 30 країн-членів НАТО, які не ратифікували заявки скандинавських країн.

Як повідомлялося, засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада 2022 року.

На ній, як очікується, глави МЗС країн НАТО пообіцяють надати довгострокову підтримку Україні, яка захищається від російських повітряних, ракетних і наземних атак.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув припущення, що зволікання Будапешта з ратифікацією вступу Фінляндії та Швеції до НАТО є частиною торгу, щоби переконати Брюссель не блокувати кошти ЄС для Угорщини.