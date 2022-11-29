Швеція і Фінляндія мають зробити більше для вступу в НАТО - глава МЗС Туреччини
Швеція і Фінляндія досягли прогресу в отриманні схвалення Анкарою їхніх заявок на вступ до НАТО, але їм все ще потрібно зробити більше.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".
"Є ще деякі питання, вони досягли певного прогресу і були зроблені деякі кроки, але на даний момент цього недостатньо", - сказав Чавушоглу.
Коментар турецького міністра прозвучав перед зустріччю зі своїми шведськими та фінськими колегами в кулуарах міністерської зустрічі НАТО.
Туреччина та Угорщина єдині з 30 країн-членів НАТО, які не ратифікували заявки скандинавських країн.
Як повідомлялося, засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада 2022 року.
На ній, як очікується, глави МЗС країн НАТО пообіцяють надати довгострокову підтримку Україні, яка захищається від російських повітряних, ракетних і наземних атак.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув припущення, що зволікання Будапешта з ратифікацією вступу Фінляндії та Швеції до НАТО є частиною торгу, щоби переконати Брюссель не блокувати кошти ЄС для Угорщини.