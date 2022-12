Єврокомісія витратила майже €400 тисяч на віртуальну "вечірку", куди прийшли п’ятеро людей

Департамент іноземної допомоги Європейської комісії організував віртуальну вечірку за 387 тисяч євро, покликану підвищити рівень обізнаності про її ініціативу "Глобальний шлюз" (Global Gateway), але лише одиниці користувачів узяли в ній участь.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про кампанію з популяризації ініціативи "Глобальний шлюз" Єврокомісія оголосила ще в середині жовтня. Відповідний ролик у Twitter уподобали 44 людини.

У коментарі виданню Devex виконавчий орган ЄС пояснював, що метою кампанії є "підвищення рівня обізнаності про те, що робить ЄС на світовій арені" серед людей у віці від 18 до 35 років, які проводять час "переважно в TikTok та Instagram" і "зазвичай не отримують подібну інформацію".

Discover the new #GlobalGateway digital platform - https://t.co/DHAdsfwbA1 Our shared digital space is the perfect place to get to know new people and reflect on global issues to make a difference for our shared future. #WhoWeAre pic.twitter.com/IAA01vIYbo

Цифрову платформу, яка стала основою кампанії, в Єврокомісії описали як "спеціальний метапростір, де можна дослідити, що означає "Глобальний шлюз", за допомогою серії "героїчних" історій у віртуальному середовищі".

На платформі кожен користувач отримує віртуальний аватар і отримує можливість прогулятися тропічним островом під хаус-музику, при цьому на відеоекранах у різних локаціях відтворюються історії про співпрацю ЄС у сфері розвитку.

"На цілодобовій пляжній вечірці чотири людини на підлозі грають біт, а на піднятих угору платформах танцюють, ймовірно, комп'ютерні фігури. Гігантська червона статуя готується кинути щось схоже на молекулу коронавірусу. Дельфіни стрибають у повітрі. Дрони ширяють, несучи на кількох екранах миготливі слова "освіта" і "громадська охорона здоров'я", – так описував платформу Devex.

Під час "гала-вечора", який відбувся у вівторок і мав дати змогу аватарам "взаємодіяти один з одним, а також вивчити довгострокові переваги глобальних інвестицій ЄС", на платформі були присутні п’ятеро людей включно з кореспондентом Devex.

"Після кількох розгублених розмов з приблизно п'ятьма іншими людьми, які прийшли, я залишився сам", – написав він.

I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL