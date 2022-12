Еврокомиссия потратила почти €400 тысяч на виртуальную "вечеринку", куда пришли пять человек

Департамент иностранной помощи Европейской комиссии организовал виртуальную вечеринку за 387 тысяч евро, призванную повысить уровень осведомленности о ее инициативе "Глобальный шлюз" (Global Gateway), но лишь единицы пользователей приняли в ней участие.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О кампании по популяризации инициативы "Глобальный шлюз" Еврокомиссия объявила еще в середине октября. Соответствующий ролик в Twitter облюбовали 44 человека.

В комментарии изданию Devex исполнительный орган ЕС объяснял, что целью кампании является "повышение уровня осведомленности о том, что делает ЕС на мировой арене" среди людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые проводят время "преимущественно в TikTok и Instagram" и "обычно не получают подобную информацию".

Discover the new #GlobalGateway digital platform - https://t.co/DHAdsfwbA1 Our shared digital space is the perfect place to get to know new people and reflect on global issues to make a difference for our shared future. #WhoWeAre pic.twitter.com/IAA01vIYbo

Цифровую платформу, которая стала основой кампании, в Еврокомиссии описали как "специальное метапространство, где можно исследовать, что означает "Глобальный шлюз", с помощью серии "героических" историй в виртуальной среде".

На платформе каждый пользователь получает виртуальный аватар и получает возможность прогуляться по тропическому острову под хаус-музыку, при этом на видеоэкранах в разных локациях воспроизводятся истории о сотрудничестве ЕС в сфере развития.

"На круглосуточной пляжной вечеринке четыре человека на полу играют бит, а на поднятых вверх платформах танцуют, вероятно, компьютерные фигуры. Гигантская красная статуя готовится бросить что-то похожее на молекулу коронавируса. Дельфины прыгают в воздухе. Дроны парят, неся на нескольких экранах мигающие слова "образование" и "общественное здравоохранение", - так описывал платформу Devex.

Во время "гала-вечера", который состоялся во вторник и должен был позволить аватарам "взаимодействовать друг с другом, а также изучить долгосрочные преимущества глобальных инвестиций ЕС", на платформе присутствовали пять человек, включая корреспондента Devex.

"После нескольких растерянных разговоров с примерно пятью другими людьми, которые пришли, я остался один", - написал он.

I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL