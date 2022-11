17 стран ЕС отправили Украине 500 электрогенераторов - Стефанишина

Государства ЕС откликнулись на просьбу Украины о помощи и отправили 500 электрогенераторов после ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

"Спасибо, что вы поддерживаете Украину против российского террора. Неделями Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. 17 государств-членов ЕС услышали нашу просьбу и отправили 500 электрогенераторов, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - отметила вице-премьер в своем Twitter.

🇪🇺Thank you for standing with 🇺🇦 against russian terror. For weeks russia has been attaking Ukraine's energy infrastructure. 17 🇪🇺 member states heard our plea & sent 500 power generators to help Ukrainians to survive winter



