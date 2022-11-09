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17 стран ЕС отправили Украине 500 электрогенераторов - Стефанишина

Среда, 9 ноября 2022, 13:22

Государства ЕС откликнулись на просьбу Украины о помощи и отправили 500 электрогенераторов после ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

"Спасибо, что вы поддерживаете Украину против российского террора. Неделями Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. 17 государств-членов ЕС услышали нашу просьбу и отправили 500 электрогенераторов, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - отметила вице-премьер в своем Twitter.

Напомним, 20 октября Украина попросила ЕС и НАТО помочь с энергетическим оборудованием после ударов РФ.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи для восстановления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности есть уже с 12 странами.

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Война с РФ Энергетика

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