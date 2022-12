У готелі Берліна лопнув величезний акваріум з 1 млн літрів води, двоє постраждалих

У фоє готелю Radisson Blu в центрі Берліна лопнув акваріум з мільйоном літрів води, затопивши готель і прилеглі вулиці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Акваріум AquaDom, який містив 1500 тропічних риб, має висоту 14 метрів і описується як найбільший окремо стоячий циліндричний акваріум у світі.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN