В отеле Берлина лопнул огромный аквариум с 1 млн литров воды, двое пострадавших

В фойе отеля Radisson Blu в центре Берлина лопнул аквариум с миллионом литров воды, затопив отель и прилегающие улицы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Аквариум AquaDom, содержащий 1500 тропических рыб, имеет высоту 14 метров и описывается как самый большой отдельно стоящий цилиндрический аквариум в мире.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022

Полиция заявила, что был нанесен "невероятный ущерб морской среде" и два человека были ранены осколками стекла.

Фото в социальных сетях показали огромное количество повреждений в фойе отеля.

Осколки от прорыва также были разбросаны на улице перед зданием, которое закрыли из-за затопления.

Аквариум был модернизирован два года назад, а внутри построен прозрачный лифт для посетителей. Некоторые номера в отеле рекламируются как имеющие вид на аквариум.

Так ВЫГЛЯДЕЛ АКВАРИУМ до аварии

Берлинское управление общественного транспорта сообщило, что улица Карла Либкнехта возле отеля была перекрыта из-за "чрезвычайного количества воды на дороге".

Полиция заявила, что "огромное количество" воды вытекает на близлежащие улицы, и люди в этом районе должны ездить осторожно.

Видео, размещенные в социальных сетях рано утром в пятницу, показали значительные повреждения аквариума, причем резервуар выглядел пустым, а вода вытекала из труб в фойе.