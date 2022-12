В отеле Берлина лопнул огромный аквариум с 1 млн литров воды, двое пострадавших

В фойе отеля Radisson Blu в центре Берлина лопнул аквариум с миллионом литров воды, затопив отель и прилегающие улицы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Аквариум AquaDom, содержащий 1500 тропических рыб, имеет высоту 14 метров и описывается как самый большой отдельно стоящий цилиндрический аквариум в мире.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN