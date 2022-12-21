Столтенберг може очолити Міжнародний валютний фонд - ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг може стати новим головою Міжнародного валютного фонду наступного року.

Про це повідомляє норвезький телеканал TV2 із посиланням на джерело в НАТО, пише "Європейська правда".

Призначення Столтенберга в МВФ може відбутися після закінчення терміну його повноважень на посаді генсека НАТО 1 жовтня 2023 року.

"США хочуть бачити Столтенберга на посаді виконавчого директора Міжнародного валютного фонду", - сказав співрозмовник телеканалу в НАТО. Штаб-квартира МВФ знаходиться у Вашингтоні.

Інформація про те, що Столтенберг є фаворитом США на цю посаду, циркулює і в НАТО, підтверджує джерело в системі НАТО.

Сьогодні Міжнародний валютний фонд очолює Крісталіна Георгієва з Болгарії. Термін її повноважень закінчується в 2024 році.

Столтенберг є другим за тривалістю перебування на посаді генсеком НАТО. За кілька тижнів до російського вторгнення стало відомо, що Столтенберг очолить Національний банк Норвегії у вересні 2022 року, залишивши Альянс.

Однак через місяць після початку війни глави держав та урядів країн НАТО зібралися на кризовий саміт у Брюсселі і Столтенберг погодився на продовження терміну перебування на посаді. Саміт НАТО продовжив термін повноважень Столтенберга до 30 вересня 2023 року. Після цього Столтенберг оголосив, що відмовляється від роботи в Norges Bank.

Телеканал також повідомляє, що в якості наступник Столтенберга розглядаються кілька кандидатур, серед них прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

В Іспанії вибори відбудуться у 2023 році, а в Нідерландах - у 2024 році. Результати виборів можуть вплинути на процес призначення нового генсека.

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд є одним із кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО після Столтенберга.