У Польщі планують у 2023 році прирівняти електронний паспорт до пластикової ID-картки

Уряд Польщі розраховує, що уже у першому кварталі 2023 році Сейм ухвалить закон про електронне посвідчення особи mObywatel, який передбачатиме прирівнювання його статусу до пластикової ID-картки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі PAP заявив уповноважений польського уряду з питань кібербезпеки Януш Цешинський.

"Розраховую на те, що законопроект про додаток mObywatel, який передбачає, серед іншого, прирівнювання електронного документу до пластикової ID-картки, найближчим часом надійде до Сейму", – сказав він.

Законопроєкт про mObywatel раніше був переданий на засідання Постійного комітету уряду. Якщо він набуде чинності, то електронний документ у mObywatel буде прирівняний до пластикового документа. Виняток становитиме підтвердження особи при оформленні нової ID-картки.

Також законопроєкт передбачає розширення функціоналу mObywatel, зокрема автоматичне "підтягування" певних даних під час заповнення заявок після введення ідентифікаційного податкового номера PESEL.

"У державних реєстрах є дуже багато даних. Електронна форма, на відміну від паперової, не повинна вимагати внесення даних, які вже є про нас у відомстві. Прикладом цього є нещодавні функції, запущені в додатку (mObywatel), як-то заявки на отримання пільг на вугілля, пільг на інші джерела тепла, або заявки на придбання вугілля за пільговою ціною", – пояснив Цещинський.

Додаток mObywatel, завдяки якому особу людини в Польщі можна перевіряти за допомогою смартфона, було представлено міністерством цифровізації країни ще у 2017 році. Згідно з офіційною інформацією, додаток завантажили 9 мільйонів разів, через нього оформили понад 5 мільйонів COVID-сертифікатів і понад 3,7 мільйона посвідчень водія.

У серпні Україна та Польща домовилися про обмін цифровими документами у спецзастосунках, внаслідок чого українські документи з "Дії" можна буде бачити також у польському mObywatel.