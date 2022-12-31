Посол Британії в Україні отримала дамський титул
Пані посол України у Великій Британії Мелінда Сіммонс і глава британського посольства в Росії Дебора Броннерт були нагороджені дамськими титулами – аналогом лицарського титулу для чоловіків – з нагоди Нового року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як оголосили в міністерстві закордонних справ Британії, дипломатки були удостоєні титулу "за їхню службу зовнішній політиці, зокрема роботу з підтримки України та щодо російської агресії" у 2022 році.
"Ваша виняткова служба відіграла вкрай важливу роль у реакції Великої Британії на вторгнення Росії в Україну. Дякую", – прокоментував глава Форин-офісу Джеймс Клеверлі.
Huge congratulations to those recognised with New Year Honours. I want to thank two in particular.— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) December 31, 2022
Our Ambassadors in Ukraine @MelSimmonsFCDO and Russia @DeborahBronnert.
Your exceptional service has been vital to the UK's response to Russia's invasion of Ukraine. Thank you.
Сама Сіммонс прокоментувала у Twitter, що "пишається всіма, з ким працювала, й усім, чого ми досягли".
So so proud to have been awarded a Damehood in the #NYHonours. Proud of everyone I have worked with and all we have achieved. Nobody does this on their own.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 30, 2022
У переліку нагороджених присутні ще двоє британців, яких відзначили за діяльність із допомоги Україні. Це підполковник Ендрю Кент і доктор Пол Ренсом, яких нагородили Орденом Британської імперії.
Нагадаємо, Мелінда Сіммонс була призначена на посаду посла Британії в Україні у квітні 2019 року. Раніше вона займала різні посади в міністерстві з питань міжнародного розвитку, а також була заступником глав департаментів Європи, Близького Сходу, Північної Африки.
Відомо, що Сіммонс володіє українською мовою.