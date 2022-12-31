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Посол Британії в Україні отримала дамський титул

Субота, 31 грудня 2022, 14:49

Пані посол України у Великій Британії Мелінда Сіммонс і глава британського посольства в Росії Дебора Броннерт були нагороджені дамськими титулами – аналогом лицарського титулу для чоловіків – з нагоди Нового року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як оголосили в міністерстві закордонних справ Британії, дипломатки були удостоєні титулу "за їхню службу зовнішній політиці, зокрема роботу з підтримки України та щодо російської агресії" у 2022 році.

"Ваша виняткова служба відіграла вкрай важливу роль у реакції Великої Британії на вторгнення Росії в Україну. Дякую", – прокоментував глава Форин-офісу Джеймс Клеверлі.

Сама Сіммонс прокоментувала у Twitter, що "пишається всіма, з ким працювала, й усім, чого ми досягли".

У переліку нагороджених присутні ще двоє британців, яких відзначили за діяльність із допомоги Україні. Це підполковник Ендрю Кент і доктор Пол Ренсом, яких нагородили Орденом Британської імперії.

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Нагадаємо, Мелінда Сіммонс була призначена на посаду посла Британії в Україні у квітні 2019 року. Раніше вона займала різні посади в міністерстві з питань міжнародного розвитку, а також була заступником глав департаментів Європи, Близького Сходу, Північної Африки.

Відомо, що Сіммонс володіє українською мовою.

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Велика Британія

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