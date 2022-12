Посол Британії в Україні отримала дамський титул

Пані посол України у Великій Британії Мелінда Сіммонс і глава британського посольства в Росії Дебора Броннерт були нагороджені дамськими титулами – аналогом лицарського титулу для чоловіків – з нагоди Нового року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як оголосили в міністерстві закордонних справ Британії, дипломатки були удостоєні титулу "за їхню службу зовнішній політиці, зокрема роботу з підтримки України та щодо російської агресії" у 2022 році.

"Ваша виняткова служба відіграла вкрай важливу роль у реакції Великої Британії на вторгнення Росії в Україну. Дякую", – прокоментував глава Форин-офісу Джеймс Клеверлі.

Huge congratulations to those recognised with New Year Honours. I want to thank two in particular.



Our Ambassadors in Ukraine @MelSimmonsFCDO and Russia @DeborahBronnert.



Your exceptional service has been vital to the UK's response to Russia's invasion of Ukraine. Thank you.