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Посол Британии в Украине получила дамский титул

Суббота, 31 декабря 2022, 14:49

Посол Украины в Великобритании Мелинда Симмонс и глава британского посольства в России Дебора Броннерт были награждены дамскими титулами - аналогом рыцарского титула для мужчин - по случаю Нового года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как объявили в министерстве иностранных дел Великобритании, дипломаты были удостоены титула "за их службу внешней политике, в частности работу по поддержке Украины и по российской агрессии" в 2022 году.

"Ваша исключительная служба сыграла крайне важную роль в реакции Великобритании на вторжение России в Украину. Спасибо", - прокомментировал глава Форин-офиса Джеймс Клеверли.

Сама Симмонс прокомментировала в Twitter, что "гордится всеми, с кем работала, и всем, чего мы достигли".

В перечне награжденных присутствуют еще двое британцев, которых отметили за деятельность по помощи Украине. Это подполковник Эндрю Кент и доктор Пол Рэнсом, которых наградили Орденом Британской империи.

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Напомним, Мелинда Симмонс была назначена на должность посла Британии в Украине в апреле 2019 года. Ранее она занимала различные должности в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.

Известно, что Симмонс владеет украинским языком.

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