Посол Британии в Украине получила дамский титул

Посол Украины в Великобритании Мелинда Симмонс и глава британского посольства в России Дебора Броннерт были награждены дамскими титулами - аналогом рыцарского титула для мужчин - по случаю Нового года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как объявили в министерстве иностранных дел Великобритании, дипломаты были удостоены титула "за их службу внешней политике, в частности работу по поддержке Украины и по российской агрессии" в 2022 году.

"Ваша исключительная служба сыграла крайне важную роль в реакции Великобритании на вторжение России в Украину. Спасибо", - прокомментировал глава Форин-офиса Джеймс Клеверли.

Huge congratulations to those recognised with New Year Honours. I want to thank two in particular.



Our Ambassadors in Ukraine @MelSimmonsFCDO and Russia @DeborahBronnert.



Your exceptional service has been vital to the UK's response to Russia's invasion of Ukraine. Thank you.