Посол Британии в Украине получила дамский титул

Посол Украины в Великобритании Мелинда Симмонс и глава британского посольства в России Дебора Броннерт были награждены дамскими титулами - аналогом рыцарского титула для мужчин - по случаю Нового года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как объявили в министерстве иностранных дел Великобритании, дипломаты были удостоены титула "за их службу внешней политике, в частности работу по поддержке Украины и по российской агрессии" в 2022 году.

"Ваша исключительная служба сыграла крайне важную роль в реакции Великобритании на вторжение России в Украину. Спасибо", - прокомментировал глава Форин-офиса Джеймс Клеверли.

Huge congratulations to those recognised with New Year Honours. I want to thank two in particular.



Our Ambassadors in Ukraine @MelSimmonsFCDO and Russia @DeborahBronnert.



Your exceptional service has been vital to the UK's response to Russia's invasion of Ukraine. Thank you. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) December 31, 2022

Сама Симмонс прокомментировала в Twitter, что "гордится всеми, с кем работала, и всем, чего мы достигли".

So so proud to have been awarded a Damehood in the #NYHonours. Proud of everyone I have worked with and all we have achieved. Nobody does this on their own. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 30, 2022

В перечне награжденных присутствуют еще двое британцев, которых отметили за деятельность по помощи Украине. Это подполковник Эндрю Кент и доктор Пол Рэнсом, которых наградили Орденом Британской империи.

Напомним, Мелинда Симмонс была назначена на должность посла Британии в Украине в апреле 2019 года. Ранее она занимала различные должности в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.

Известно, что Симмонс владеет украинским языком.