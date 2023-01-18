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Мішель: ЄС з Україною у скорботі через трагедію у Броварах

Середа, 18 січня 2023, 11:38

Глава Євроради Шарль Мішель висловив співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС та діти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми разом з Україною д у скорботі після трагічної аварії гелікоптера у Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС.  Ми висловлюємо наші найглибші співчуття сім'ям загиблих, президенту Зеленському та прем'єр-міністру України Денису Шмигалю і народу України", - написав Мішель у своєму Twitter.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас в окремому твіті зазначив, що дізнався про трагедію з жахом.

"З жахом дізнався про смерть міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та його заступника Євгена Єніна. Вони були чудовими партнерами по співпраці та друзями. Мої найглибші співчуття сім'ям та близьким", - написав дипломат.

Комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон сказала, що Монастирський був "справжнім українським героєм, який останній рік управляв з хоробрістю та стоїцизмом".

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила співчуття у зв’язку з падінням гелікоптера у Броварах у середу вранці.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас та глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс прокоментували падіння гелікоптера у Броварах.

У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 18 жертв, серед яких 3 дітей. 

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