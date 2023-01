Мішель: ЄС з Україною у скорботі через трагедію у Броварах

Глава Євроради Шарль Мішель висловив співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС та діти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми разом з Україною д у скорботі після трагічної аварії гелікоптера у Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття сім'ям загиблих, президенту Зеленському та прем'єр-міністру України Денису Шмигалю і народу України", - написав Мішель у своєму Twitter.

We join #Ukraine in grief following the tragic helicopter accident in #Brovary



Minister Denys Monastyrsky was a great friend of the EU.



We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine — Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас в окремому твіті зазначив, що дізнався про трагедію з жахом.

"З жахом дізнався про смерть міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та його заступника Євгена Єніна. Вони були чудовими партнерами по співпраці та друзями. Мої найглибші співчуття сім'ям та близьким", - написав дипломат.

Horrified to learn about the death of Ukraine's Minister of Interior Denys Monastyrsky and his Deputy Yevhen Yenin. They were excellent cooperation partners and friends. My deepest condolences to the families and loved ones. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 18, 2023

Комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон сказала, що Монастирський був "справжнім українським героєм, який останній рік управляв з хоробрістю та стоїцизмом".

1/2

News of the death of Denys Monastyrsky, Yevhen Yenin and Yurii Lubkovich has shocked me deeply.

My condolences to the families of all the victims of this tragedy.

Denys is a true Ukrainian hero - over the last year leading with bravery and stoicism…@EUDelegationUA — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) January 18, 2023

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила співчуття у зв’язку з падінням гелікоптера у Броварах у середу вранці.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас та глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс прокоментували падіння гелікоптера у Броварах.

У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 18 жертв, серед яких 3 дітей.