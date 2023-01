ЕС вместе с Украиной скорбит из-за трагедии в Броварах

Глава Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы вместе с Украиной скорбим после трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и народу Украины", - написал Мишель в своем Twitter.

We join #Ukraine in grief following the tragic helicopter accident in #Brovary



Minister Denys Monastyrsky was a great friend of the EU.



We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine — Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023

Соболезнования выразила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Трагедия произошла в самом сердце растерзанной войной Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, Владимиру Зеленскому и всей стране в связи с катастрофой вертолета под Броварами. Мы скорбим вместе с вами", - написала она в Twitter.

Tragedy strikes at the heart of warn-torn Ukraine.



I express my heartfelt condolences to the families of the victims, @ZelenskyyUa and the entire country following the helicopter crash at #brovary



We are mourning with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2023

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас в отдельном твите отметил, что узнал о трагедии с ужасом.

"С ужасом узнал о смерти министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Они были замечательными партнерами по сотрудничеству и друзьями. Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким", - написал дипломат.

Horrified to learn about the death of Ukraine's Minister of Interior Denys Monastyrsky and his Deputy Yevhen Yenin. They were excellent cooperation partners and friends. My deepest condolences to the families and loved ones. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 18, 2023

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон сказала, что Монастырский был "настоящим украинским героем, который последний год руководил с храбростью и стоицизмом".

1/2

News of the death of Denys Monastyrsky, Yevhen Yenin and Yurii Lubkovich has shocked me deeply.

My condolences to the families of all the victims of this tragedy.

Denys is a true Ukrainian hero - over the last year leading with bravery and stoicism…@EUDelegationUA — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) January 18, 2023

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи с падением вертолета в Броварах в среду утром.

Премьер Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировали падение вертолета в Броварах.

Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал и загорелся вертолет ГСЧС. Впоследствии стало известно, что в нем погибло высшее руководство МВД Украины. В настоящее время известно о 18 жертвах, среди которых трое детей.