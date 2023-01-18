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ЕС вместе с Украиной скорбит из-за трагедии в Броварах

Среда, 18 января 2023, 11:38

Глава Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы вместе с Украиной скорбим после трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС.  Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и народу Украины", - написал Мишель в своем Twitter.

Соболезнования выразила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Трагедия произошла в самом сердце растерзанной войной Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, Владимиру Зеленскому и всей стране в связи с катастрофой вертолета под Броварами. Мы скорбим вместе с вами", - написала она в Twitter.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас в отдельном твите отметил, что узнал о трагедии с ужасом.

"С ужасом узнал о смерти министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Они были замечательными партнерами по сотрудничеству и друзьями. Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким", - написал дипломат.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон сказала, что Монастырский был "настоящим украинским героем, который последний год руководил с храбростью и стоицизмом".

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи с падением вертолета в Броварах в среду утром.

Премьер Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировали падение вертолета в Броварах.

Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал и загорелся вертолет ГСЧС. Впоследствии стало известно, что в нем погибло высшее руководство МВД Украины. В настоящее время известно о 18 жертвах, среди которых трое детей.

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