Литва будує три нових бази для розміщення своїх і союзницьких військ

У Литві триває будівництво трьох нових військових баз, які використовуватимуться для розміщення власних сил та союзників НАТО, які перебувають у Литві.

Про це розповів міністр оборони Арвидас Анушаускас, пише "Європейська правда".

За його словами, ці нові місця розміщення нададуть хороші умови для військових і будуть суттєвим внеском у національну безпеку країни.

We are currently building 3 new military campuses in 🇱🇹. They will provide excellent conditions for our troops and our allies. This will make a significant contribution to our national security. pic.twitter.com/mCEUWom3Hs — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 7, 2023

Раніше у Міноборони уточнювали, що йдеться про будівництво "з нуля", військові містечка розташовуються в районі Шауляя, Вільнюса та Шилале.

Інфраструктура включає казарми, їдальні, адміністративні будівлі, лікарні, навчально-спортивні центри, полігони, склади та інше.

Нагадаємо, наприкінці грудня Литва підписала з Францією угоду про зміцнення оборонного партнерства. Серед іншого, вона передбачає закупівлю 18 САУ Caesar.