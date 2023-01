Литва будує три нових бази для розміщення своїх і союзницьких військ

У Литві триває будівництво трьох нових військових баз, які використовуватимуться для розміщення власних сил та союзників НАТО, які перебувають у Литві.

Про це розповів міністр оборони Арвидас Анушаускас, пише "Європейська правда".

За його словами, ці нові місця розміщення нададуть хороші умови для військових і будуть суттєвим внеском у національну безпеку країни.

We are currently building 3 new military campuses in 🇱🇹. They will provide excellent conditions for our troops and our allies. This will make a significant contribution to our national security.