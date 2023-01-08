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Литва будує три нових бази для розміщення своїх і союзницьких військ

Неділя, 8 січня 2023, 14:31

У Литві триває будівництво трьох нових військових баз, які використовуватимуться для розміщення власних сил та союзників НАТО, які перебувають у Литві. 

Про це розповів міністр оборони Арвидас Анушаускас, пише "Європейська правда".

За його словами, ці нові місця розміщення нададуть хороші умови для військових і будуть суттєвим внеском у національну безпеку країни.

Раніше у Міноборони уточнювали, що йдеться про будівництво "з нуля", військові містечка розташовуються в районі Шауляя, Вільнюса та Шилале. 

Інфраструктура включає казарми, їдальні, адміністративні будівлі, лікарні, навчально-спортивні центри, полігони, склади та інше. 

Нагадаємо, наприкінці грудня Литва підписала з Францією угоду про зміцнення оборонного партнерства. Серед іншого, вона передбачає закупівлю 18 САУ Caesar. 

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Литва

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