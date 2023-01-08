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Литва строит три новых базы для размещения своих и союзнических войск

Воскресенье, 8 января 2023, 14:31

В Литве продолжается строительство трех новых военных баз, которые будут использоваться для размещения собственных сил и союзников НАТО, находящихся в Литве. 

Об этом рассказал министр обороны Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

По его словам, эти новые места размещения предоставят хорошие условия для военных и будут существенным вкладом в национальную безопасность страны.

Ранее в Минобороны уточняли, что речь идет о строительстве "с нуля", военные городки располагаются в районе Шауляя, Вильнюса и Шилале. 

Инфраструктура включает казармы, столовые, административные здания, больницы, учебно-спортивные центры, полигоны, склады и прочее. 

Напомним, в конце декабря Литва подписала с Францией соглашение об укреплении оборонного партнерства. Среди прочего, оно предусматривает закупку 18 САУ Caesar. 

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Литва

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