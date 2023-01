Литва строит три новых базы для размещения своих и союзнических войск

В Литве продолжается строительство трех новых военных баз, которые будут использоваться для размещения собственных сил и союзников НАТО, находящихся в Литве.

Об этом рассказал министр обороны Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

По его словам, эти новые места размещения предоставят хорошие условия для военных и будут существенным вкладом в национальную безопасность страны.

We are currently building 3 new military campuses in 🇱🇹. They will provide excellent conditions for our troops and our allies. This will make a significant contribution to our national security. pic.twitter.com/mCEUWom3Hs