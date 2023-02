У Трампа з'явилась конкурентка на виборах президента США

Колишня губернаторка штату Південна Кароліна та експосол США в ООН Ніккі Гейлі офіційно оголосила про участь у президентських виборах у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Гейлі стала першою серйозною суперницею Дональда Трампа на кандидатство від Республіканської партії. Вона опублікувала ролик, у якому заявила, що настав час для нового покоління лідерів.

"Дехто дивиться на Америку і бачить у ній вразливість. Соціалістичні ліві бачать можливість переписати історію. Китай і Росія на марші. Вони всі думають, що над нами можна знущатися, над нами можна збиткуватися. Ви повинні знати про мене: я не мирюся з хуліганами. І коли ви даєте відсіч, їх ранить ще більше, якщо ви носите підбори", - заявила вона.

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP