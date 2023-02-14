У Трампа з'явилась конкурентка на виборах президента США

Колишня губернаторка штату Південна Кароліна та експосол США в ООН Ніккі Гейлі офіційно оголосила про участь у президентських виборах у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Гейлі стала першою серйозною суперницею Дональда Трампа на кандидатство від Республіканської партії. Вона опублікувала ролик, у якому заявила, що настав час для нового покоління лідерів.

"Дехто дивиться на Америку і бачить у ній вразливість. Соціалістичні ліві бачать можливість переписати історію. Китай і Росія на марші. Вони всі думають, що над нами можна знущатися, над нами можна збиткуватися. Ви повинні знати про мене: я не мирюся з хуліганами. І коли ви даєте відсіч, їх ранить ще більше, якщо ви носите підбори", - заявила вона.

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023

51-річна Гейлі у 2010 році виграла вибори на посаду губернатора штату. Після шести років на посаді, у 2017-му, Трамп призначив її послом при ООН.

Через два роки Гейлі пішла з дипломатичної роботи й заснувала власну організацію для проведення політичних заходів та комітет політичних дій "Встань за Америку". Через них вона підтримувала кандидатів-республіканців в інших штатах.

Як пише The Washington Post, Гейлі розпочала перегони за номінацію як аутсайдер. У разі успіху вона стане першою жінкою та першою американкою азійського походження, що балотуватиметься від Республіканської партії. Раніше вона увійшла в історію як перша жінка-губернатор країни азійського походження та перша американка індійського походження, яка працювала в уряді.

Дональд Трамп коментував президентські амбіції Гейлі журналістам: заявляв, що вона раніше нібито обіцяла підкорятися йому.

Нагадаємо, що 45-ий президент США першим розпочав передвиборчу кампанію ще в листопаді 2022 року, оголосивши про наміри поборотись за другий термін на посаді.

Читайте також: Третій похід у Білий дім: якими є шанси Дональда Трампа знову стати президентом.