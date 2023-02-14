Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Трампа з'явилась конкурентка на виборах президента США

Вівторок, 14 лютого 2023, 14:40

Колишня губернаторка штату Південна Кароліна та експосол США в ООН Ніккі Гейлі офіційно оголосила про участь у президентських виборах у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Гейлі стала першою серйозною суперницею Дональда Трампа на кандидатство від Республіканської партії. Вона опублікувала ролик, у якому заявила, що настав час для нового покоління лідерів. 

"Дехто дивиться на Америку і бачить у ній вразливість. Соціалістичні ліві бачать можливість переписати історію. Китай і Росія на марші. Вони всі думають, що над нами можна знущатися, над нами можна збиткуватися. Ви повинні знати про мене: я не мирюся з хуліганами. І коли ви даєте відсіч, їх ранить ще більше, якщо ви носите підбори", - заявила вона.

51-річна Гейлі у 2010 році виграла вибори на посаду губернатора штату. Після шести років на посаді, у 2017-му, Трамп призначив її послом при ООН.

Через два роки Гейлі пішла з дипломатичної роботи й заснувала власну організацію для проведення політичних заходів та комітет політичних дій "Встань за Америку". Через них вона підтримувала кандидатів-республіканців в інших штатах.

Як пише The Washington Post, Гейлі розпочала перегони за номінацію як аутсайдер. У разі успіху вона стане першою жінкою та першою американкою азійського походження, що балотуватиметься від Республіканської партії. Раніше вона увійшла в історію як перша жінка-губернатор країни азійського походження та перша американка індійського походження, яка працювала в уряді.

Дональд Трамп коментував президентські амбіції Гейлі журналістам: заявляв, що вона раніше нібито обіцяла підкорятися йому. 

Нагадаємо, що 45-ий президент США першим розпочав передвиборчу кампанію ще в листопаді 2022 року, оголосивши про наміри поборотись за другий термін на посаді.

Читайте також: Третій похід у Білий дім: якими є шанси Дональда Трампа знову стати президентом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Трамп

Статті

Чи вдалося Україні, Молдові та Грузії наблизитися до переговорів про вступ до ЄС?

Команда проєкту 3DCFTAs проаналізувала успіхи, показані Україною, Молдовою та Грузією у впровадженні євроінтеграційних реформ.
14 лютого 2023 — Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан, Деніс Ченуша, Артем Ремізов, Тінатін Ахвледіані

Шольц втрачає Берлін: що змінить поразка партії влади у столиці Німеччини

Партія канцлера Олафа Шольца зазнала найболючішої електоральної поразки за останні роки. І сталося це в столиці Німеччини.
14 лютого 2023 — Христина Бондарєва, Європейська правда

Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ

"План передбачає диверсії військових, переодягнених у цивільне. Вони планують напади на держустанови і захоплення заручників", – заявила президентка Молдови.
13 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда