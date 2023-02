У Трампа появилась конкурентка на выборах президента США

Бывший губернатор штата Южная Каролина и экс-посол США в ООН Никки Хейли официально объявила об участии в президентских выборах во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Хейли стала первой серьезной соперницей Дональда Трампа на кандидатство от Республиканской партии. Она опубликовала ролик, в котором заявила, что пришло время для нового поколения лидеров.

"Некоторые смотрят на Америку и видят в ней уязвимость. Социалистические левые видят возможность переписать историю. Китай и Россия на марше. Они все думают, что над нами можно издеваться. Вы должны знать обо мне: я не мирюсь с хулиганами. И когда вы даете отпор, их ранит еще больше, если вы носите каблуки", - заявила она.

