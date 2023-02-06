У турецькому порту біля кордону із Сирією – масштабна пожежа після землетрусу

У турецькому порту Іскендерун, розташованому на кордоні із Сирією, спалахнула пожежа після сильного землетрусу вранці в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецький канал NTV.

Достеменної причини пожежі не встановлено, та стверджується, що вона почалась після того, як вантажні контейнери в Іскендеруні перекинулись через підземні поштовхи.

Пізніше з невстановленої причини в контейнерах спалахнула пожежа.

⚡️View from the port of Iskenderun in Turkey. pic.twitter.com/yeRnKe1LG5 — War Monitor (@WarMonitors) February 6, 2023

Очевидці повідомили агентству Reuters, що з місця пожежі тягнувся стовп густого чорного диму. На місце пожежі були направлені пожежні команди.

Нагадаємо, рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.

У Туреччині на цей час відомо вже про півтори тисячі загиблих, рятувальники продовжують розбирати завали.

Країни Європи надсилають до Туреччини понад 10 рятувальних команд, допомогу запропонувала також Україна.