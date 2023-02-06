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В турецком порту у границы с Сирией - масштабный пожар после землетрясения

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Понедельник, 6 февраля 2023, 18:22

В турецком порту Искендерун, расположенном на границе с Сирией, вспыхнул пожар после сильного землетрясения утром в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкий канал NTV.

Точной причины пожара не установлено, и утверждается, что он начался после того, как грузовые контейнеры в Искендеруне перевернулись из-за подземных толчков.

Позже по неустановленной причине в контейнерах вспыхнул пожар.

Очевидцы сообщили агентству Reuters, что с места пожара тянулся столб густого черного дыма. На место пожара были направлены пожарные команды.

Напомним, рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.

В Турции на данный момент известно уже о полутора тысячах погибших, спасатели продолжают разбирать завалы.

Страны Европы направляют в Турцию более 10 спасательных команд, помощь предложила также Украина.

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Турция инциденты

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