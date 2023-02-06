В турецком порту у границы с Сирией - масштабный пожар после землетрясения

В турецком порту Искендерун, расположенном на границе с Сирией, вспыхнул пожар после сильного землетрясения утром в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкий канал NTV.

Точной причины пожара не установлено, и утверждается, что он начался после того, как грузовые контейнеры в Искендеруне перевернулись из-за подземных толчков.

Позже по неустановленной причине в контейнерах вспыхнул пожар.

⚡️View from the port of Iskenderun in Turkey. pic.twitter.com/yeRnKe1LG5 — War Monitor (@WarMonitors) February 6, 2023

Очевидцы сообщили агентству Reuters, что с места пожара тянулся столб густого черного дыма. На место пожара были направлены пожарные команды.

Напомним, рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.

В Турции на данный момент известно уже о полутора тысячах погибших, спасатели продолжают разбирать завалы.

Страны Европы направляют в Турцию более 10 спасательных команд, помощь предложила также Украина.