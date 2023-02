В турецком порту у границы с Сирией - масштабный пожар после землетрясения

В турецком порту Искендерун, расположенном на границе с Сирией, вспыхнул пожар после сильного землетрясения утром в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкий канал NTV.

Точной причины пожара не установлено, и утверждается, что он начался после того, как грузовые контейнеры в Искендеруне перевернулись из-за подземных толчков.

Позже по неустановленной причине в контейнерах вспыхнул пожар.

⚡️View from the port of Iskenderun in Turkey. pic.twitter.com/yeRnKe1LG5