Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Туреччині кількість загиблих внаслідок землетрусу перевищила 16 тисяч

Четвер, 9 лютого 2023, 16:47

Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу на південному сході Туреччини перевищила 16 тисяч осіб.

Як повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда", про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. 

Станом на 9 лютого підтвердили загибель 16 170 людей, ця кількість може і далі зростати, оскільки завали ще розбирають, а з моменту катастрофи минула четверта доба. Травмовані понад 64 тисячі осіб. 

За даними турецької служби з надзвичайних ситуацій, зараз в країні працюють понад 115 600 рятувальників, у тому числі з інших країн. Серед них - також українська з 87 осіб. 

Разом з останніми даними про загиблих у Сирії на ранок 9 лютого - близько 3100 осіб, в обох країнах землетрус забрав життя вже щонайменш 19 тисяч людей. 

Землетрус вже називають третім найгіршим для Туреччини в новітній історії - після Великого анатолійського землетрусу 1668 року та Ерзінджанського землетрусу 1939 року.

Як повідомлялося, ЄС анонсував донорську конференцію для допомоги Туреччині й Сирії після землетрусів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина стихійні лиха

Статті

Зупинити наступні агресії: новий принцип світової безпеки, що просуває Україна

У сучасному міжнародному праві немає принципу превентивної допомоги державам, що перебувають під загрозою вторгнення.
9 лютого 2023 — Ерік Кучеренко, фахівець з міжнародного права

"Росія прагне знищити європейський шлях для всіх країн Євросоюзу. Ми цього не дозволимо"

Виступ президента України Володимира Зеленського на спеціальному пленарному засіданні Європарламенту.
9 лютого 2023 — Володимир Зеленський, президент України

Більше ніж просто кандидат: чим для ЄС був важливий саміт з Україною

Україна для ЄС стала чимось більшим, аніж кандидат у члени. Вона — ключовий фактор у регіоні, що впливає на безпеку ЄС і його позиціювання як геополітичного гравця.
9 лютого 2023 — Максим Панченко, "Інтерньюз-Україна"