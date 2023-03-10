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На війні в Україні загинув перший естонець

П'ятниця, 10 березня 2023, 08:27

Під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Postimees.

Юрак загинув у вівторок унаслідок артилерійського обстрілу, повідомило видання.

За наявними даними, йдеться про першого естонця, який загинув на війні в Україні.

З осені минулого року Юрак воював у складі Українського інтернаціонального легіону.

Бахмут протягом останніх місяців залишається ареною найзапекліших боїв в Україні.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.

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