На війні в Україні загинув перший естонець

Під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Postimees.

Юрак загинув у вівторок унаслідок артилерійського обстрілу, повідомило видання.

За наявними даними, йдеться про першого естонця, який загинув на війні в Україні.

З осені минулого року Юрак воював у складі Українського інтернаціонального легіону.

Бахмут протягом останніх місяців залишається ареною найзапекліших боїв в Україні.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.