На войне в Украине погиб первый эстонец
Пятница, 10 марта 2023, 08:27
Под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Postimees.
Юрак погиб во вторник в результате артиллерийского обстрела, сообщило издание.
По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, который погиб на войне в Украине.
С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона.
Бахмут в течение последних месяцев остается ареной самых ожесточенных боев в Украине.
Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.
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