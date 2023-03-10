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На войне в Украине погиб первый эстонец

Пятница, 10 марта 2023, 08:27

Под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Postimees.

Юрак погиб во вторник в результате артиллерийского обстрела, сообщило издание.

По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, который погиб на войне в Украине.

С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона.

Бахмут в течение последних месяцев остается ареной самых ожесточенных боев в Украине.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

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