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Люксембург направив в Україну 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги

Неділя, 12 березня 2023, 17:34

В Україну від Люксембургу направлено 14 броньованих автомобілів швидкої допомоги виробництва британської компанії Venari.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє посольство України в Бельгії та Люксембурзі на своїй сторінці у Facebook.

"Уже найближчим часом транспортні засоби будуть відправлені на лінію фронту, де вони здійснюватимуть свою головну місію - рятуватимуть життя наших захисників, які боронять нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів", - ідеться в повідомленні.

У посольстві уточнили, що акцію було реалізовано в рамках ініціативи "Ukraine is calling", організованої Громадою українців у Люксембурзі LUkraine asbl, і підтриманої посольством України в Бельгії та Люксембурзі.

Метою зазначеної ініціативи став збір 10 млн євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

"Висловлюємо велику подяку Міністерству оборони Люксембургу, зокрема віцепрем'єр-міністру - міністру оборони Люксембургу пану Франсуа Баушу, начальнику Генерального штабу Стіву Туллу та заступнику голови компанії Venari Group Оліверу Норту. Окреме дякую президенту LUkraine пану Миколі Жарову, віцепрезиденту LUkraine Інні Яременко, а також усій команді LUkraine", - зазначили в посольстві.

У грудні минулого року повідомлялося, що Люксембург витратив 16% оборонного бюджету на допомогу Україні.

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Люксембург

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