Люксембург направил в Украину 14 бронеавтомобилей скорой помощи

В Украину от Люксембурга направлено 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.

"Уже в ближайшее время транспортные средства будут отправлены на линию фронта, где они будут осуществлять свою главную миссию - спасать жизни наших защитников, которые защищают наше государство, а также мирных жителей, которые постоянно становятся жертвами варварских российских обстрелов", - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что акция была реализована в рамках инициативы "Ukraine is calling", организованной Общиной украинцев в Люксембурге LUkraine asbl, и поддержанной посольством Украины в Бельгии и Люксембурге.

Целью указанной инициативы стал сбор 10 млн евро для закупки 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин.

"Выражаем большую благодарность Министерству обороны Люксембурга, в частности вице-премьер-министру - министру обороны Люксембурга господину Франсуа Баушу, начальнику Генерального штаба Стиву Туллу и заместителю председателя компании Venari Group Оливеру Норту. Отдельное спасибо президенту LUkraine господину Николаю Жарову, вице-президенту LUkraine Инне Яременко, а также всей команде LUkraine", - отметили в посольстве.

В декабре прошлого года сообщалось, что Люксембург потратил 16% оборонного бюджета на помощь Украине.