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Міноборони Литви: не варто відволікатись на заяви Путіна про ядерну зброю

Неділя, 26 березня 2023, 17:18

Не варто відволікатися за заяви Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі, адже захист країни НАТО від загрози такого озброєння гарантовано незалежно від його розташування.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на своїй Facebook-сторінці у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Анушаускас відзначив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі лише показує побоювання Путіна з приводу посилення сил НАТО на східному фланзі після початку війни проти України. 

"Не варто на це відволікатися, кричати "що тепер буде". Захист країни НАТО від загрози ядерної зброї забезпечується незалежно від того, чи розгорнута ця зброя на захід від наших кордонів (Калінінградська область), на схід (Білорусь) або на північ (Ленінградська область)", - сказав Анушаускас.

Він додав, що США також дуже помірковано ставляться до цього кроку Путіна, адже не збираються змінювати жоден зі своїх планів ядерного стримування.

Анушаускас назавав намір РФ перекинути тактичну ядерну зброю в Білорусь спробою викликати невдоволення політиків на Заході підтримкою України або залякати країни, що підтримують Україну.

Він також підкреслив, що оскільки за три місяці підготувати місце для дислокації тактичної ядерної зброї практично неможливо, це означає, що для її розміщення будуть використовувати вже наявну в Білорусі інфраструктуру, про яку домовилися ще рік тому.

Між тим, у НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною".

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати з позачергове засідання Ради Безпеки ООН та очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції.

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Литва Ядерна зброя Росія

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