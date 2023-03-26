Минобороны Литвы: не стоит отвлекаться на заявления Путина о ядерном оружии

Не стоит отвлекаться на заявления Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси, ведь защита страны НАТО от угрозы такого вооружения гарантирована независимо от его расположения.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своей Facebook-странице в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Анушаускас отметил, что размещение ядерного оружия в Беларуси лишь показывает опасения Путина по поводу усиления сил НАТО на восточном фланге после начала войны против Украины.

"Не стоит на это отвлекаться, кричать "что теперь будет". Защита страны НАТО от угрозы ядерного оружия обеспечивается независимо от того, развернуто ли это оружие к западу от наших границ (Калининградская область), на восток (Беларусь) или на север (Ленинградская область)", - сказал Анушаускас.

Он добавил, что США также очень умеренно относятся к этому шагу Путина, ведь не собираются менять ни один из своих планов ядерного сдерживания.

Анушаускас назвал намерение РФ перебросить тактическое ядерное оружие в Беларусь попыткой вызвать недовольство политиков на Западе поддержкой Украины или запугать страны, поддерживающие Украину.

Он также подчеркнул, что поскольку за три месяца подготовить место для дислокации тактического ядерного оружия практически невозможно, это означает, что для его размещения будут использовать уже имеющуюся в Беларуси инфраструктуру, о которой договорились еще год назад.

Между тем, в НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной".

Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН и ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции.