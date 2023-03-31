Прем’єри Словаччини, Словенії і Хорватії прибули в Україну на саміт з нагоди деокупації Бучі

Глава уряду Словаччини Едуард Гегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прибули в Україну з візитом у річницю звільнення Бучі та візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава словацького уряду прибув в Україну спільно з керівником Міноборони Ярославом Надем, пише словацьке видання Aktuality. Словацькі урядовці приїхали до Києва нічним потягом із Польщі.

Нещодавно уряд Словаччини вирішив надати Україні 13 винищувачів МіГ-29. У відповідь на цей крок президент України Володимир Зеленський вирішив запросити прем’єр-міністра Словаччини з офіційним візитом, підкреслює видання.

Едуард Гегер та Ярослав Надь на шляху до України фото: www.aktuality.sk

Крім того, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб у п’ятницю вранці розпочав одноденний робочий візит до України.

"Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зауважив Голоб після прибуття.

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Крім того, до Києва прибув прем'єр Хорватії Андрей Пленкович. У хорватському уряді заявили про участь прем'єр-міністра у саміті з нагоди звільнення Бучі від російської окупації.

Глава уряду Хорватії Пленкович у Києві фото: уряд Хорватії

За інформацією, Пленкович разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Молдови Маєю Санду, про прибуття якої наразі не повідомляли, прем’єр-міністром Словаччини Гегером та прем’єр-міністром Словенії Голобом візьмуть участь у саміті "Буча – відповідальність Росії за злочини в Україні".

Інформація про проведення цього саміту не була публічною, візити іноземних лідерів не анонсували.