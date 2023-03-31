Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем’єри Словаччини, Словенії і Хорватії прибули в Україну на саміт з нагоди деокупації Бучі

фото
П'ятниця, 31 березня 2023, 10:28

Глава уряду Словаччини Едуард Гегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прибули в Україну з візитом у річницю звільнення Бучі та візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава словацького уряду прибув в Україну спільно з керівником Міноборони Ярославом Надем, пише словацьке видання Aktuality. Словацькі урядовці приїхали до Києва нічним потягом із Польщі. 

Нещодавно уряд Словаччини вирішив надати Україні 13 винищувачів МіГ-29. У відповідь на цей крок президент України Володимир Зеленський вирішив запросити прем’єр-міністра Словаччини з офіційним візитом, підкреслює видання. 

 
Едуард Гегер та Ярослав Надь на шляху до України
фото: www.aktuality.sk

Крім того, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб у п’ятницю вранці розпочав одноденний робочий візит до України.

"Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зауважив Голоб після прибуття.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Gibanje Svoboda (@gibanje.svoboda)

Крім того, до Києва прибув прем'єр Хорватії Андрей Пленкович. У хорватському уряді заявили про участь прем'єр-міністра у саміті з нагоди звільнення Бучі від російської окупації.

 
Глава уряду Хорватії Пленкович у Києві
фото: уряд Хорватії

За інформацією, Пленкович разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Молдови Маєю Санду, про прибуття якої наразі не повідомляли, прем’єр-міністром Словаччини Гегером та прем’єр-міністром Словенії Голобом візьмуть участь у саміті "Буча – відповідальність Росії за злочини в Україні".

Інформація про проведення цього саміту не була публічною, візити іноземних лідерів не анонсували. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина Словенія Хорватія

Статті

Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США

Прокуратура Мангеттену запропонувала Трампу дати добровільні свідчення у справі. Це - дуже рідкісний крок, який зазвичай свідчить, що кримінальне звинувачення вже підготовлене.
14 березня 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда

Боснія за кілька кроків від розвалу: як розпалюють ще один гарячий конфлікт біля кордонів ЄС

Стараннями РФ та її союзників Боснія і Герцеговина має усі шанси знову стати гарячою точкою на мапі Балкан. Чи зможе Захід зупинити цей план?
30 березня 2023 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Регіональна політика та вимоги ЄС: що потрібно зробити Україні

За параметром "регіональна політика" Україна отримала 2 бали з 5. А відповідно, нам потрібні доопрацювання за кількома напрямками.
30 березня 2023 — Наталія Галецька, Львівська обласна рада