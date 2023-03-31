Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину на саммит по случаю деоккупации Бучи

фото
Пятница, 31 марта 2023, 10:28

Глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину с визитом в годовщину освобождения Бучи и примут участие в саммите, посвященном этому событию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава словацкого правительства прибыл в Украину вместе с руководителем Минобороны Ярославом Надем, пишет словацкое издание Aktuality. Словацкие чиновники приехали в Киев ночным поездом из Польши.

Недавно правительство Словакии решило предоставить Украине 13 истребителей МиГ-29. В ответ на этот шаг президент Украины Владимир Зеленский решил пригласить премьер-министра Словакии с официальным визитом, подчеркивает издание.

 
Эдуард Гегер и Ярослав Надь на пути в Украину
фото: www.aktuality.sk

Кроме того, премьер-министр Словении Роберт Голоб в пятницу утром начал однодневный рабочий визит в Украину.

"Мы хотим засвидетельствовать нашу политическую поддержку в свете всесторонней помощи Словении Украине в трудные времена российской военной агрессии. Мы также хотим подтвердить нашу приверженность политике территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметил Голоб по прибытии.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Gibanje Svoboda (@gibanje.svoboda)

Кроме того, в Киев прибыл премьер Хорватии Андрей Пленкович. В хорватском правительстве заявили об участии премьер-министра в саммите по случаю освобождения Бучи от российской оккупации.

 
Глава правительства Хорватии Пленкович в Києве
фото: уряд Хорватії

По информации, Пленкович вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Молдовы Майей Санду, о прибытии которой пока не сообщалось, премьер-министром Словакии Гегером и премьер-министром Словении Голобом примут участие в саммите "Буча - ответственность России за преступления в Украине".

Информация о проведении саммита не была публичной, визиты иностранных лидеров не анонсировали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словакия Словения Хорватия

Статьи

Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США

Прокуратура Манхэттена предложила Трампу дать добровольные показания по делу. Это - очень редкий шаг, который обычно свидетельствует, что уголовное обвинение уже подготовлено.
14 марта 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда

Босния в нескольких шагах от развала: как разжигают еще один горячий конфликт возле границ ЕС

Стараниями РФ и ее союзников у Боснии и Герцеговины есть все шансы снова стать горячей точкой на карте Балкан. Сможет ли Запад остановить этот план? (укр.)
30 марта 2023 — Владимир Цибульник, для Европейской правды

Региональная политика и требования ЕС: что нужно сделать Украине

По параметру "региональная политика" Украина получила 2 балла из 5. Значит, нам нужны доработки по нескольким направлениям.
30 марта 2023 — Наталья Галецкая, Львовский областной совет