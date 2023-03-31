Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину на саммит по случаю деоккупации Бучи
Пятница, 31 марта 2023, 10:28
Глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину с визитом в годовщину освобождения Бучи и примут участие в саммите, посвященном этому событию.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Глава словацкого правительства прибыл в Украину вместе с руководителем Минобороны Ярославом Надем, пишет словацкое издание Aktuality. Словацкие чиновники приехали в Киев ночным поездом из Польши.
Недавно правительство Словакии решило предоставить Украине 13 истребителей МиГ-29. В ответ на этот шаг президент Украины Владимир Зеленский решил пригласить премьер-министра Словакии с официальным визитом, подчеркивает издание.
Кроме того, премьер-министр Словении Роберт Голоб в пятницу утром начал однодневный рабочий визит в Украину.
"Мы хотим засвидетельствовать нашу политическую поддержку в свете всесторонней помощи Словении Украине в трудные времена российской военной агрессии. Мы также хотим подтвердить нашу приверженность политике территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметил Голоб по прибытии.
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Кроме того, в Киев прибыл премьер Хорватии Андрей Пленкович. В хорватском правительстве заявили об участии премьер-министра в саммите по случаю освобождения Бучи от российской оккупации.
По информации, Пленкович вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Молдовы Майей Санду, о прибытии которой пока не сообщалось, премьер-министром Словакии Гегером и премьер-министром Словении Голобом примут участие в саммите "Буча - ответственность России за преступления в Украине".
Информация о проведении саммита не была публичной, визиты иностранных лидеров не анонсировали.