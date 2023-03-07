Министр экономики Финляндии отрицает, что был пьян на работе

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля опроверг сообщения местных СМИ о том, что он был пьян на службе - и не один раз.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

По информации финской прессы, Линтиля якобы находился под воздействием алкоголя, когда отвечал на вопросы в парламенте в декабре прошлого года, а также во время посещения торжественного ужина, устроенного королем Швеции в мае.

Финский таблоид Iltalehti утверждает, что министр регулярно пьет вино и коньяк во время командировок, а также был заметно пьян во время нескольких публичных выступлений.

Но 56-летний министр, который является членом парламента от либеральной Центристской партии с 1999 года, утверждает, что не имеет проблем с алкоголем.

"Если вы были в парламенте в течение 24 лет, и более шести лет на должности в правительстве, то такая карьера невозможна, если алкоголь играет такую большую роль", - сказал Линтиля.

"Алкоголь никоим образом не повлиял на мои рабочие обязанности, и я не слышал, чтобы кто-то говорил, что он повлиял на мои рабочие обязанности", - добавил он.

В Финляндии 2 апреля состоятся всеобщие выборы, и Линтиля заявил, что намерен баллотироваться на второй срок.

Согласно опросам, Центристская партия сейчас занимает четвертое место, имея шансы набрать 10 процентов голосов.