Литва подає позов проти Білорусі до суду ООН через шантаж мігрантами

Уряд Литви в середу схвалив ініціативу міністерства юстиції про притягнення Білорусі до відповідальності за незаконне переправлення мігрантів через спільний кордон, яке, на думку Вільнюса, робиться за вказівкою Мінська.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосило міністерство юстиції Литви.

Згідно із заявою, Литва через Міжнародний суду ООН оскаржить порушення Білоруссю положень протоколу Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, який забороняє незаконне ввезення мігрантів.

"Диктатори не мають імунітету від міжнародного права. Після Путіна настала черга режиму Лукашенка нести відповідальність", – підкреслила міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська.

За даними литовського уряду, із серпня 2021 року на стримування потоку нелегальних мігрантів через білорусько-литовський кордон, а також утримання нелегальних мігрантів у Литві було витрачено 112 мільйонів євро.

"Литва повинна вимагати компенсації за завдані їй збитки, продемонструвати свою здатність захищати свої інтереси і, зрештою, не допустити використання міграції як інструменту для експлуатації людей в політичних цілях", – заявила Добровольська.

Сплеск нелегальної міграції на литовсько-білоруському кордоні почався влітку 2021 року. Вільнюс називає його гібридною атакою Білорусі проти Литви, спрямовану на політичний тиск на Європейський Союз через підтримку білоруської опозиції та санкції проти Мінська.

Окрім Литви, від шантажу мігрантами потерпали також Латвія та Польща. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю.