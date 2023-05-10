Єврокомісарку з питань інновацій Марію Габріель, як очікують, висунуть кандидатом на посаду прем'єр-міністра Болгарії від правоцентристської партії ГЄРБ.

Про це повідомили численні болгарські ЗМІ, серед яких Дневник, з посиланням на партійні джерела, пише "Європейська правда".

Партія ГЄРБ посіла перше місце на виборах в Болгарії минулого місяця, але набрала лише близько 25% голосів. Це означає, що голова партії, експрем'єр Бойко Борисов тепер першим отримав мандат, щоб створити коаліцію.

Багато оглядачів очікують, що він спробує зробити це в обхід налаштованих на реформи антикорупційних партій.

У вівторок Борисов заявив, що має намір сформувати уряд і 10 травня представить лідерам політичних сил у парламенті свою пропозицію щодо прем'єр-міністра.

Борисов відмовився назвати ім'я кандидата, але назвав його профіль "безперечним" "для потрібного моменту". Головною метою майбутнього прем’єра Борисов назвав: "Навести порядок у хаосі. Змусити запрацювати європейські фонди та план відновлення, запустити шенгенські процедури для єврозони, реформу правосуддя".

Відомо, що 9 травня Габріель перебувала в Софії для дискусії на тему "Освіта та інновації – взаємодія та виклики".

Габріель була призначена єврокомісаркою у 2017 році. Вона замінила Крісталіну Георгієву, яка зайняла керівну посаду у Світовому банку.

Примітно, що Габріель під час депутатства у Європарламенті була доповідачкою з питання українського безвізу, який Україна врешті отримала.

У Болгарії вже два роки триває політична криза: після п’яти виборів партії все ніяк не сформують стабільний уряд, і на горизонті видніються уже шості вибори.

Деталі у статті: Криза на користь РФ: чому Болгарія не може сформувати уряд та які наслідки це матиме