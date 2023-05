Угорщина вимагає виключити трьох осіб з нового санкційного списку ЄС - ЗМІ

Угорщина запропонувала виключити трьох осіб з нового санкційного списку проти РФ, запропонованого Європейською комісією в рамках 11-го пакета санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Тепер Угорщина хоче вилучити трьох осіб з 72, проти яких запропоновано запровадити санкції за підрив суверенітету України. До трійки входить Владімір Морозов, голова Білоруської залізниці", – йдеться у дописі.

