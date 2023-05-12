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Угорщина вимагає виключити трьох осіб з нового санкційного списку ЄС - ЗМІ

П'ятниця, 12 травня 2023, 10:27

Угорщина запропонувала виключити трьох осіб з нового санкційного списку проти РФ, запропонованого Європейською комісією в рамках 11-го пакета санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Тепер Угорщина хоче вилучити трьох осіб з 72, проти яких запропоновано запровадити санкції за підрив суверенітету України. До трійки входить Владімір Морозов, голова Білоруської залізниці", – йдеться у дописі.

Будапешт не вперше вимагає виключення осіб з запропонованих санкцій. Раніше патріарх Кирил не потрапив до санкційного списку ЄС через спротив Угорщини.

Після цього Чехія запровадила санкції проти Кирила, який підтримав вторгнення в Україну, на національному рівні.

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