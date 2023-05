Венгрия предложила исключить трех человек из нового санкционного списка против РФ, предложенного Европейской комиссией в рамках 11-го пакета санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Теперь Венгрия хочет исключить трех человек из 72, против которых предложено ввести санкции за подрыв суверенитета Украины. В тройку входит Владимир Морозов, председатель Белорусской железной дороги", – говорится в посте.

