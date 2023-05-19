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Прем’єри Британії та Нідерландів привітали участь США в "коаліції винищувачів"

П'ятниця, 19 травня 2023, 21:25

Прем’єр-міністри Великої Британії та Нідерландів у п’ятницю підтвердили участь Сполучених Штатів у зусиллях із навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління.

Як повідомляє "Європейська правда", про це лідери написали у Twitter.

Вітаючи долучення США до навчання українців на винищувачах F-16. Ріші Сунак зазначив: "Велика Британія працюватиме разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність. Ми стоїмо разом".

Нідерландський прем’єр Марк Рютте свою чергою зазначив, що умови навчання українських льотчиків будуть опрацьовані протягом найближчих тижнів.

"Україна може розраховувати на незмінну підтримку Нідерландів та її міжнародних партнерів", – запевнив він.

Раніше президент США Джо Байден на саміті "Групи семи" в Японії підтвердив участь Вашингтона в ініціативі союзників із підготовки українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16.

За даними ЗМІ, США та їхні союзники планують також надати Україні винищувачі F-16, але не в короткостроковій перспективі.

Раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на закупівлю F-16 для України.

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