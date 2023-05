Прем’єри Британії та Нідерландів привітали участь США в "коаліції винищувачів"

Прем’єр-міністри Великої Британії та Нідерландів у п’ятницю підтвердили участь Сполучених Штатів у зусиллях із навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління.

Як повідомляє "Європейська правда", про це лідери написали у Twitter.

Вітаючи долучення США до навчання українців на винищувачах F-16. Ріші Сунак зазначив: "Велика Британія працюватиме разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність. Ми стоїмо разом".

