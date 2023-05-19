Прем’єри Британії та Нідерландів привітали участь США в "коаліції винищувачів"

Прем’єр-міністри Великої Британії та Нідерландів у п’ятницю підтвердили участь Сполучених Штатів у зусиллях із навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління.

Як повідомляє "Європейська правда", про це лідери написали у Twitter.

Вітаючи долучення США до навчання українців на винищувачах F-16. Ріші Сунак зазначив: "Велика Британія працюватиме разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність. Ми стоїмо разом".

Welcome announcement that the US will approve the training of Ukrainian pilots on F-16 fighter jets.



The UK will work together with the USA and the Netherlands, Belgium and Denmark to get Ukraine the combat air capability it needs.



We stand united. https://t.co/36d8ffu6aa pic.twitter.com/9Us6mAieR3 — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 19, 2023

Нідерландський прем’єр Марк Рютте свою чергою зазначив, що умови навчання українських льотчиків будуть опрацьовані протягом найближчих тижнів.

"Україна може розраховувати на незмінну підтримку Нідерландів та її міжнародних партнерів", – запевнив він.

Together with my British, Danish and Belgian colleagues we welcome the news that the United States stands ready to approve the training of Ukrainian pilots on F-16 fighterjets. The modalities will be worked out in the coming weeks. Ukraine can count on the unwavering support of… — Mark Rutte (@MinPres) May 19, 2023

Раніше президент США Джо Байден на саміті "Групи семи" в Японії підтвердив участь Вашингтона в ініціативі союзників із підготовки українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16.

За даними ЗМІ, США та їхні союзники планують також надати Україні винищувачі F-16, але не в короткостроковій перспективі.

Раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на закупівлю F-16 для України.