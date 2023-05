Премьеры Британии и Нидерландов приветствовали участие США в "коалиции истребителей"

Премьер-министры Великобритании и Нидерландов в пятницу подтвердили участие Соединенных Штатов в усилиях по обучению украинских летчиков на истребителях четвертого поколения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом лидеры написали в Twitter.

Приветствуя приобщение США к обучению украинцев на истребителях F-16. Риши Сунак отметил: "Великобритания будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность. Мы стоим вместе".

Welcome announcement that the US will approve the training of Ukrainian pilots on F-16 fighter jets.



The UK will work together with the USA and the Netherlands, Belgium and Denmark to get Ukraine the combat air capability it needs.



We stand united. https://t.co/36d8ffu6aa pic.twitter.com/9Us6mAieR3