Возле отеля в Грузии, где якобы находится дочь Лаврова, произошли столкновения, есть задержанные

Под отелем Kvareli Lake Resort в грузинской Кахетии, где якобы поселилась Екатерина Винокурова – дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, произошли столкновения между протестующими и полицией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".

Протест под отелем начался около 11 утра (10:00 по Киеву), в нем принимают участие активисты и оппозиционные политики. Они скандировали "Русским в Грузии нет места!" и бросали яйца в микроавтобусы, выехавшие из отеля.

Собравшиеся требовали, чтобы российские граждане немедленно покинули территорию отеля.

Через некоторое время правоохранители, которые собрались возле протестующих, начали их арестовывать. По данным "Радио Свобода", по состоянию на сейчас задержано около двадцати человек, в том числе членов оппозиционных партий "Дроа" и "Единое национальное движение".

BREAKING:



Georgian police have begun attacking the protesters who have gathered at the Kvareli Lake Resort where Russian Foreign Minister Sergei Lavrov’s family is vacationing.



Lavrov was one of the main men behind Russia’s invasion of Georgia in 2008 pic.twitter.com/ZvIzPEntRQ