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Возле отеля в Грузии, где якобы находится дочь Лаврова, произошли столкновения, есть задержанные

фото, видео, дополнено
Суббота, 20 мая 2023, 14:39

Под отелем Kvareli Lake Resort в грузинской Кахетии, где якобы поселилась Екатерина Винокурова – дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, произошли столкновения между протестующими и полицией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".

Протест под отелем начался около 11 утра (10:00 по Киеву), в нем принимают участие активисты и оппозиционные политики. Они скандировали "Русским в Грузии нет места!" и бросали яйца в микроавтобусы, выехавшие из отеля.

Собравшиеся требовали, чтобы российские граждане немедленно покинули территорию отеля.

 
ФОТО: INTERPRESSNEWS

Через некоторое время правоохранители, которые собрались возле протестующих, начали их арестовывать. По данным "Радио Свобода", по состоянию на сейчас задержано около двадцати человек, в том числе членов оппозиционных партий "Дроа" и "Единое национальное движение".

Задержанных, по данным СМИ, забрали в ближайшие полицейские участки на допрос.

Дополнено 14:51. Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание 16 человек на акции протеста под гостиницей в Кахетии, пишет Interpressnews. Их задержали в административном порядке, уточняет ведомство.

Напомним, как сообщил оппозиционный телеканал Mtavari, дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова (Лаврова) приехала в Грузию для участия в свадьбе брата своего мужа, российского предпринимателя Александра Винокурова.

В отеле Kvareli Lake Resort присутствие Лавровой или родственников главы МИД России опровергли.

Отметим, что члены семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова, как и он сам, занесены в санкционные списки Запада. Это означает, что им запрещается въезд в эти страны.

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