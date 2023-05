Авто въехало в ограждение резиденции премьера Британии, никто не пострадал

В резиденцию премьер-министра Великобритании – Даунинг-стрит – в четверг днем въехал автомобиль, его водителя арестовали.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщила полиция Лондона.

Согласно заявлению правоохранителей, примерно в 16:20 по местному времени (18:20 по Киеву) с воротами Даунинг-стрит столкнулась машина.

BREAKING: First video of the car that crashed into Downing Street gates.https://t.co/PAiZ4D1jU3



