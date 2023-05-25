Укр Рус Eng

Авто въехало в ограждение резиденции премьера Британии, никто не пострадал

видео
Четверг, 25 мая 2023, 19:12

В резиденцию премьер-министра Великобритании – Даунинг-стрит – в четверг днем въехал автомобиль, его водителя арестовали.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщила полиция Лондона.

Согласно заявлению правоохранителей, примерно в 16:20 по местному времени (18:20 по Киеву) с воротами Даунинг-стрит столкнулась машина.

"Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в преступном повреждении и опасном вождении", – добавили там.

Пострадавших в результате инцидента не было, но дорогу Уайтхолл, которая пролегает мимо Даунинг-стрит, полиция оградила.

Даунинг-стрит – это резиденция премьер-министра Великобритании, где он живет вместе с семьей.

В здании проходят заседания правительства и совещания, а возле него часто устраивают пресс-конференции по важным вопросам – в частности отставки и вступления в должность новых премьеров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания инциденты