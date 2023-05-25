Авто въехало в ограждение резиденции премьера Британии, никто не пострадал

В резиденцию премьер-министра Великобритании – Даунинг-стрит – в четверг днем въехал автомобиль, его водителя арестовали.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщила полиция Лондона.

Согласно заявлению правоохранителей, примерно в 16:20 по местному времени (18:20 по Киеву) с воротами Даунинг-стрит столкнулась машина.

BREAKING: First video of the car that crashed into Downing Street gates.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4X8U0OkKWZ — Sky News (@SkyNews) May 25, 2023

"Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в преступном повреждении и опасном вождении", – добавили там.

Пострадавших в результате инцидента не было, но дорогу Уайтхолл, которая пролегает мимо Даунинг-стрит, полиция оградила.

Даунинг-стрит – это резиденция премьер-министра Великобритании, где он живет вместе с семьей.

В здании проходят заседания правительства и совещания, а возле него часто устраивают пресс-конференции по важным вопросам – в частности отставки и вступления в должность новых премьеров.