Біля берегів Сицилії у морі врятували майже 600 мігрантів 

Судно благодійної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) врятувало майже 600 мігрантів, які пливли на переповненому судні, що зазнало лиха біля острова Сицилія в суботу.

Про це організація повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Після трьох годин операції 599 врятованих, в тому числі жінки і діти, зараз перебувають в безпеці на борту ... і під наглядом медичної команди", – написала MSF в Twitter.

❗️ After three hours of operation, the 599 survivors, including women and children, are now safely aboard #GeoBarents and being cared for by the medical team. pic.twitter.com/IrIMhsiZVT