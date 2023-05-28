Біля берегів Сицилії у морі врятували майже 600 мігрантів 

Судно благодійної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) врятувало майже 600 мігрантів, які пливли на переповненому судні, що зазнало лиха біля острова Сицилія в суботу.

Про це організація повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Після трьох годин операції 599 врятованих, в тому числі жінки і діти, зараз перебувають в безпеці на борту ... і під наглядом медичної команди", – написала MSF в Twitter.

❗️ After three hours of operation, the 599 survivors, including women and children, are now safely aboard #GeoBarents and being cared for by the medical team. pic.twitter.com/IrIMhsiZVT — MSF Sea (@MSF_Sea) May 27, 2023

Згідно з повідомленням, судно організації Geo Barents проводило тренування, коли його викликали для проведення рятувальної операції.

Мігрантів за рішенням уряду необхідно доставити до південного італійського порту Барі – дорога туди займе близько 40 годин.

Благодійні організації критикують італійський уряд на чолі з Джорджією Мелоні, яка займає жорстку позицію щодо нелегальної імміграції. Вони заявляють, що уряд часто визначає порти для висадки людей занадто далеко від районів, де проводять рятувальні роботи.

За даними міністерства внутрішніх справ, цього року в Італії було зафіксовано понад 47 тисяч випадків висадки мігрантів, порівняно з приблизно 18 тисячами за аналогічний період 2022 року.

Кабінет міністрів Італії у квітні оголосив надзвичайний стан у сфері імміграції після "різкого зростання" потоків мігрантів через Середземне море.