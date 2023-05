У берегов Сицилии в море спасли почти 600 мигрантов 

Судно благотворительной организации "Врачи без границ" (MSF) спасло почти 600 мигрантов, которые плыли на переполненном судне, потерпевшем бедствие у острова Сицилия в субботу.

Об этом организация сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"После трех часов операции 599 спасенных, в том числе женщины и дети, сейчас находятся в безопасности на борту... и под наблюдением медицинской команды", – написала MSF в Twitter.

❗️ After three hours of operation, the 599 survivors, including women and children, are now safely aboard #GeoBarents and being cared for by the medical team. pic.twitter.com/IrIMhsiZVT