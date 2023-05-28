У берегов Сицилии в море спасли почти 600 мигрантов 

Судно благотворительной организации "Врачи без границ" (MSF) спасло почти 600 мигрантов, которые плыли на переполненном судне, потерпевшем бедствие у острова Сицилия в субботу.

Об этом организация сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"После трех часов операции 599 спасенных, в том числе женщины и дети, сейчас находятся в безопасности на борту... и под наблюдением медицинской команды", – написала MSF в Twitter.

❗️ After three hours of operation, the 599 survivors, including women and children, are now safely aboard #GeoBarents and being cared for by the medical team. pic.twitter.com/IrIMhsiZVT — MSF Sea (@MSF_Sea) May 27, 2023

Согласно сообщению, судно организации Geo Barents проводило тренировку, когда его вызвали для проведения спасательной операции.

Мигрантов по решению правительства необходимо доставить в южный итальянский порт Бари – дорога туда займет около 40 часов.

Благотворительные организации критикуют итальянское правительство во главе с Джорджией Мелони, которая занимает жесткую позицию в отношении нелегальной иммиграции. Они заявляют, что правительство часто определяет порты для высадки людей слишком далеко от районов, где проводят спасательные работы.

По данным министерства внутренних дел, в этом году в Италии было зафиксировано более 47 тысяч случаев высадки мигрантов, по сравнению с примерно 18 тысячами за аналогичный период 2022 года.

Кабинет министров Италии в апреле объявил чрезвычайное положение в сфере иммиграции после "резкого роста" потоков мигрантов через Средиземное море.