Глава МЗС Британії: Стійкість Києва демонструє силу його народу

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі відреагував на масовану повітряну атаку РФ по Києву у ніч напередодні дня міста української столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У той час як столиця України святкує День Києва, Росія продовжує завдавати смертоносних ударів по місту з безпілотників, заявив Клеверлі.

"Але стійкість Києва, який був заснований 1541 рік тому, сьогодні демонструє силу його народу. Ми стоїмо з Києвом. Ми стоїмо з усією Україною", – написав він у своєму Twitter.

