Глава МЗС Британії: Стійкість Києва демонструє силу його народу
Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі відреагував на масовану повітряну атаку РФ по Києву у ніч напередодні дня міста української столиці.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У той час як столиця України святкує День Києва, Росія продовжує завдавати смертоносних ударів по місту з безпілотників, заявив Клеверлі.
"Але стійкість Києва, який був заснований 1541 рік тому, сьогодні демонструє силу його народу. Ми стоїмо з Києвом. Ми стоїмо з усією Україною", – написав він у своєму Twitter.
As Ukraine’s capital celebrates Kyiv Day, Russia continues to send deadly drone strikes on the city.— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) May 28, 2023
But Kyiv’s endurance since it was founded 1541 years ago today shows the strength of its people.
We stand with Kyiv. We stand with all of Ukraine.
У Євросоюзі після останніх російських атак по Дніпру та Києву пообіцяли притягнути до відповідальності російське керівництво за терор цивільного населення.
В ніч на неділю Росія завдала наймасованішого удару іранськими дронами-камікадзе по Україні: ворог випустив 54 баражуючі боєприпаси, ППО знищила 52 із них.