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Глава МЗС Британії: Стійкість Києва демонструє силу його народу

Неділя, 28 травня 2023, 19:04

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі відреагував на масовану повітряну атаку РФ по Києву у ніч напередодні дня міста української столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У той час як столиця України святкує День Києва, Росія продовжує завдавати смертоносних ударів по місту з безпілотників, заявив Клеверлі.

"Але стійкість Києва, який був заснований 1541 рік тому, сьогодні демонструє силу його народу. Ми стоїмо з Києвом. Ми стоїмо з усією Україною", – написав він у своєму Twitter.

У Євросоюзі після останніх російських атак по Дніпру та Києву пообіцяли притягнути до відповідальності російське керівництво за терор цивільного населення.

В ніч на неділю Росія завдала наймасованішого удару іранськими дронами-камікадзе по Україні: ворог випустив 54 баражуючі боєприпаси, ППО знищила 52 із них.

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