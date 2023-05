Глава МИД Британии: Стойкость Киева демонстрирует силу его народа

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отреагировал на массированную воздушную атаку РФ по Киеву в ночь накануне дня города украинской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В то время как столица Украины празднует День Киева, Россия продолжает наносить смертоносные удары по городу с беспилотников, заявил Клеверли.

"Но стойкость Киева, который был основан 1541 год назад, сегодня демонстрирует силу его народа. Мы стоим с Киевом. Мы стоим со всей Украиной", – написал он в своем Twitter.

