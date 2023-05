Канада висилає китайського дипломата, який допомагав Пекіну переслідувати депутата

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в понеділок оголосила про рішення вислати з країни китайського дипломата Чжао Вея, якого вважають причетним до кампанії з переслідування депутата канадського парламенту Майкла Чонга.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Канада прийняла рішення оголосити персоною нон-грата пана Чжао Вея. Я чітко дала зрозуміти: ми не потерпимо жодних форм іноземного втручання у наші внутрішні справи", – підкреслила голова МЗС Канади у заяві.

Вона додала, що рішення про вислання дипломата "було ухвалене після ретельного розгляду всіх обставин".

Canada has decided to declare persona non grata, Mr. Zhao Wei. pic.twitter.com/rZXeNTtdV4