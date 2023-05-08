Канада висилає китайського дипломата, який допомагав Пекіну переслідувати депутата

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в понеділок оголосила про рішення вислати з країни китайського дипломата Чжао Вея, якого вважають причетним до кампанії з переслідування депутата канадського парламенту Майкла Чонга.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Канада прийняла рішення оголосити персоною нон-грата пана Чжао Вея. Я чітко дала зрозуміти: ми не потерпимо жодних форм іноземного втручання у наші внутрішні справи", – підкреслила голова МЗС Канади у заяві.

Вона додала, що рішення про вислання дипломата "було ухвалене після ретельного розгляду всіх обставин".

Canada has decided to declare persona non grata, Mr. Zhao Wei. pic.twitter.com/rZXeNTtdV4 — Mélanie Joly (@melaniejoly) May 8, 2023

Цьому рішенню передувала кількаденна дискусія в канадській владі після публікації видання The Globe and Mail. Газета отримала доступ до закритого звіту канадських спецслужб за 2021 рік, у якому вказувалось, що Пекін намагався переслідувати одного з депутатів у Канаді.

Джерело The Globe and Mail вказало, що йшлось про Майкла Чонга – парламентаря, який має родичів у Китаї та неодноразово критикував китайську політику, зокрема ініціювавши постанову про визнання геноцидом утисків уйгурів у КНР. Пекін нібито збирав інформацію про Чонга та його близьких із метою тиску.

Як додає Reuters, скандал вибухнув через те, що спецслужби Канади так і не попередили Чонга про цю кампанію, а китайський дипломат Чжао Вень, причетний до неї, продовжував працювати на своїй посаді в Торонто. Китайське посольство всі звинувачення відкинуло.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що йому не було відомо про інформацію у звіті, й розкритикував через це спецслужби.

Інцидент із переслідуванням Майкла Чонга наклався на загальну напруженість у відносинах Пекіна та Оттави. Раніше цього року прем’єр Канади розпорядився провести незалежне розслідування спроб втручання КНР у вибори 2019 і 2021 роуів.

Дипломатична напруженість між Канадою та Китаєм зросла після затримання керівниці Huawei Technologies Мен Ваньчжоу у 2018 році та подальшого арешту Пекіном двох канадців за звинуваченнями у шпигунстві. Усі троє були звільнені у 2021 році.