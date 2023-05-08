Канада высылает китайского дипломата, который помогал Пекину преследовать депутата

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник объявила о решении выслать из страны китайского дипломата Чжао Вэя, которого считают причастным к кампании по преследованию депутата канадского парламента Майкла Чонга.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Канада приняла решение объявить персоной нон-грата господина Чжао Вэя. Я четко дала понять: мы не потерпим никаких форм иностранного вмешательства в наши внутренние дела", – подчеркнула глава МИД Канады в заявлении.

Она добавила, что решение о высылке дипломата "было принято после тщательного рассмотрения всех обстоятельств".

Canada has decided to declare persona non grata, Mr. Zhao Wei. pic.twitter.com/rZXeNTtdV4 — Mélanie Joly (@melaniejoly) May 8, 2023

Этому решению предшествовала многодневная дискуссия в канадских властях после публикации издания The Globe and Mail. Газета получила доступ к закрытому отчету канадских спецслужб за 2021 год, в котором указывалось, что Пекин пытался преследовать одного из депутатов в Канаде.

Источник The Globe and Mail указал, что речь шла о Майкле Чонге – парламентарии, который имеет родственников в Китае и неоднократно критиковал китайскую политику, в частности инициировав постановление о признании геноцидом притеснений уйгуров в КНР. Пекин якобы собирал информацию о Чонге и его близких с целью давления.

Как добавляет Reuters, скандал разразился из-за того, что спецслужбы Канады так и не предупредили Чонга об этой кампании, а китайский дипломат Чжао Вэнь, причастный к ней, продолжал работать на своей должности в Торонто. Китайское посольство все обвинения отвергло.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ему не было известно об информации в отчете, и раскритиковал из-за этого спецслужбы.

Инцидент с преследованием Майкла Чонга наложился на общую напряженность в отношениях Пекина и Оттавы. Ранее в этом году премьер Канады распорядился провести независимое расследование попыток вмешательства КНР в выборы 2019 и 2021 годов.

Дипломатическая напряженность между Канадой и Китаем возросла после задержания руководительницы Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в 2018 году и последующего ареста Пекином двух канадцев по обвинению в шпионаже. Все трое были освобождены в 2021 году.