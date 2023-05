Канада высылает китайского дипломата, который помогал Пекину преследовать депутата

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник объявила о решении выслать из страны китайского дипломата Чжао Вэя, которого считают причастным к кампании по преследованию депутата канадского парламента Майкла Чонга.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Канада приняла решение объявить персоной нон-грата господина Чжао Вэя. Я четко дала понять: мы не потерпим никаких форм иностранного вмешательства в наши внутренние дела", – подчеркнула глава МИД Канады в заявлении.

Она добавила, что решение о высылке дипломата "было принято после тщательного рассмотрения всех обстоятельств".

Canada has decided to declare persona non grata, Mr. Zhao Wei. pic.twitter.com/rZXeNTtdV4