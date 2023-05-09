У День Європи в Єврокомісії поруч з прапорами ЄС підняли стяг України 

Біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму офіційному Twitter-акаунті Європейська комісія повідомила, що "сьогодні ми піднімаємо український прапор у серці Європи".

"Відзначаючи День Європи, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом", – йдеться у повідомленні комісії.

Today, we are flying the Ukrainian flag in the heart of Europe. 🇺🇦🇪🇺



As we mark #EuropeDay, we reaffirm our unwavering support and solidarity to Ukraine and its people.



We stand by the Ukrainian people for as long as it takes.#StandWithUkraine — European Commission (@EU_Commission) May 9, 2023

У ЄК додали, що Європа була поруч з Україною, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. "Ми все ще там сьогодні. І ми будемо там стільки, скільки буде потрібно", – запевнили у комісії, додавши відео підняття прапора України.

🇺🇦🇪🇺 Unshakeable unity and solidarity in support of Ukraine.



Europe was there for Ukraine when Russia launched its full-scale invasion in February 2022.



We are still there today. And we will be there for as long as it takes.#StandWithUkraine #EuropeDay pic.twitter.com/hSVro8GNNO — European Commission (@EU_Commission) May 9, 2023

Як відомо, цьогоріч Україна вперше 9 травня відзначає День Європи синхронно з Європейським Союзом. Такий указ напередодні видав президент Володимир Зеленський.

День Європи – свято Євросоюзу, для якого обрали день проголошення так званої Декларації Шумана, тобто виступу міністра закордонних справ Франції Робера Шумана 9 травня 1950 року. Цей виступ вважають відправною точкою для об’єднання європейських країн у наднаціональну спільноту, що у підсумку стала Європейським Союзом.

Дотепер в Україні це свято припадало на третю суботу травня. Рівно два десятиріччя тому, навесні 2003 року, таке рішення ухвалив президент Леонід Кучма, що побоювався розлютити проросійську п’яту колону у разі, якби датою святкування стало "європейське" 9 травня.

Читайте едіторіал "ЄвроПравди" на цю тему: Разом з Європою, а не з РФ. Що Україна має святкувати 9 травня