У День Європи в Єврокомісії поруч з прапорами ЄС підняли стяг України 

Біля будівлі Європейської комісії у День Європи поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму офіційному Twitter-акаунті Європейська комісія повідомила, що "сьогодні ми піднімаємо український прапор у серці Європи".

"Відзначаючи День Європи, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом", – йдеться у повідомленні комісії.

Today, we are flying the Ukrainian flag in the heart of Europe. 🇺🇦🇪🇺 As we mark #EuropeDay , we reaffirm our unwavering support and solidarity to Ukraine and its people. We stand by the Ukrainian people for as long as it takes. #StandWithUkraine

У ЄК додали, що Європа була поруч з Україною, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. "Ми все ще там сьогодні. І ми будемо там стільки, скільки буде потрібно", – запевнили у комісії, додавши відео підняття прапора України.

🇺🇦🇪🇺 Unshakeable unity and solidarity in support of Ukraine.



Europe was there for Ukraine when Russia launched its full-scale invasion in February 2022.



We are still there today. And we will be there for as long as it takes.#StandWithUkraine #EuropeDay pic.twitter.com/hSVro8GNNO