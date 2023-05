В День Европы в Еврокомиссии рядом с флагами ЕС подняли флаг Украины

Возле здания Европейской комиссии в День Европы рядом со знаменами ЕС подняли государственный флаг Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем официальном Twitter-аккаунте Европейская комиссия сообщила, что "сегодня мы поднимаем украинский флаг в сердце Европы".

"Отмечая День Европы, мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной и ее народом. Мы будем рядом с украинским народом столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении комиссии.

Today, we are flying the Ukrainian flag in the heart of Europe. 🇺🇦🇪🇺 As we mark #EuropeDay , we reaffirm our unwavering support and solidarity to Ukraine and its people. We stand by the Ukrainian people for as long as it takes. #StandWithUkraine

В ЕК добавили, что Европа была рядом с Украиной, когда Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. "Мы все еще там сегодня. И мы будем там столько, сколько потребуется", – заверили в комиссии, добавив видео поднятия флага Украины.

🇺🇦🇪🇺 Unshakeable unity and solidarity in support of Ukraine.



Europe was there for Ukraine when Russia launched its full-scale invasion in February 2022.



We are still there today. And we will be there for as long as it takes.#StandWithUkraine #EuropeDay pic.twitter.com/hSVro8GNNO