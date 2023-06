Посол ЄС про атаку РФ: День захисту дітей трагічно розпочався в Києві

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відреагував на нічну ракетну атаку в українській столиці, в результаті якої загинули діти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маасікас констатував, що День захисту дітей "трагічно розпочався в Києві, де рано вранці в результаті російських повітряних атак загинуло щонайменше 2 дітей".

#Childrensday started tragically in Kyiv, where Russian air attacks killed at least 2 children early morning.