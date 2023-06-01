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Посол ЄС про атаку РФ: День захисту дітей трагічно розпочався в Києві

Четвер, 1 червня 2023, 07:18

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відреагував на нічну ракетну атаку в українській столиці, в результаті якої загинули діти. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маасікас констатував, що День захисту дітей "трагічно розпочався в Києві, де рано вранці в результаті російських повітряних атак загинуло щонайменше 2 дітей".

Внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві у ніч на 1 червня є загиблі та поранені. Серед загиблих двоє дітей.

За даними Генштабу, Росія вночі застосувала ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області.

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Війна з РФ Маасікас