Посол ЄС про атаку РФ: День захисту дітей трагічно розпочався в Києві
Четвер, 1 червня 2023, 07:18
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відреагував на нічну ракетну атаку в українській столиці, в результаті якої загинули діти.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Маасікас констатував, що День захисту дітей "трагічно розпочався в Києві, де рано вранці в результаті російських повітряних атак загинуло щонайменше 2 дітей".
#Childrensday started tragically in Kyiv, where Russian air attacks killed at least 2 children early morning.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 1, 2023
Внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві у ніч на 1 червня є загиблі та поранені. Серед загиблих двоє дітей.
За даними Генштабу, Росія вночі застосувала ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області.
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