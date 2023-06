Посол ЕС об атаке РФ: День защиты детей трагически начался в Киеве

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отреагировал на ночную ракетную атаку в украинской столице, в результате которой погибли дети.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маасикас констатировал, что День защиты детей "трагически начался в Киеве, где рано утром в результате российских воздушных атак погибли по меньшей мере 2 детей".

#Childrensday started tragically in Kyiv, where Russian air attacks killed at least 2 children early morning.