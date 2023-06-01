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Посол ЕС об атаке РФ: День защиты детей трагически начался в Киеве

Четверг, 1 июня 2023, 07:18

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отреагировал на ночную ракетную атаку в украинской столице, в результате которой погибли дети. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маасикас констатировал, что День защиты детей "трагически начался в Киеве, где рано утром в результате российских воздушных атак погибли по меньшей мере 2 детей".

В результате падения обломков российских ракет в Киеве в ночь на 1 июня есть погибшие и раненые. Среди погибших двое детей.

По данным Генштаба, Россия ночью применила ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области.

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Война с РФ Маасикас