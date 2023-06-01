Посол ЕС об атаке РФ: День защиты детей трагически начался в Киеве

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отреагировал на ночную ракетную атаку в украинской столице, в результате которой погибли дети.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маасикас констатировал, что День защиты детей "трагически начался в Киеве, где рано утром в результате российских воздушных атак погибли по меньшей мере 2 детей".

#Childrensday started tragically in Kyiv, where Russian air attacks killed at least 2 children early morning. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 1, 2023

В результате падения обломков российских ракет в Киеве в ночь на 1 июня есть погибшие и раненые. Среди погибших двое детей.

По данным Генштаба, Россия ночью применила ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области.