Посол ЕС об атаке РФ: День защиты детей трагически начался в Киеве
Четверг, 1 июня 2023, 07:18
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отреагировал на ночную ракетную атаку в украинской столице, в результате которой погибли дети.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Маасикас констатировал, что День защиты детей "трагически начался в Киеве, где рано утром в результате российских воздушных атак погибли по меньшей мере 2 детей".
#Childrensday started tragically in Kyiv, where Russian air attacks killed at least 2 children early morning.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 1, 2023
В результате падения обломков российских ракет в Киеве в ночь на 1 июня есть погибшие и раненые. Среди погибших двое детей.
По данным Генштаба, Россия ночью применила ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области.
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