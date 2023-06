Генсек Ради Європи засудила удари РФ по цивільних будинках

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич обурена атаками РФ на цивільні будинки в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я обурена постійними обстрілами Росією цивільних будівель в Україні: це неприйнятно, злочинно і неправильно", – написала Пейчинович-Бурич у Twitter.

I am appalled by Russia’s continuous targeting of civilian buildings in Ukraine: this is unacceptable, criminal & wrong/Je suis choquée par le fait que la Russie continue de prendre pour cible des bâtiments civils en Ukraine : c'est inacceptable, criminel et injuste @coe