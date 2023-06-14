Бейонсе звинуватили у зростанні цін у Швеції

Економісти банку Danske Bank зі штаб-квартирою в Копенгагені стверджують, що рішення відомої співачки Бейонсе почати своє світове турне Renaissance у Стокгольмі призвело до перевищення очікуваних показників інфляції у Швеції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Статистичне управління Швеції в середу повідомило, що інфляція в річному вимірі без урахування цін на енергоносії знизилась лише на 0,2% з квітня до травня до 8,2% – це менше, ніж сподівалися економісти і центральний банк.

Економісти Danske Bank вважають, що рішення Бейонсе розпочати світове турне у Стокгольмі призвело до різкого зростання цін на готелі, що своєю чергою означає, що інфляція в країні перевищила очікування.

Два концерти співачки у Швеції відвідали по 46 тисяч людей, багато з них – іноземці, які були змушені зупинитись на ніч у готелях, що підвищили ціни.

Це підтверджують і дані шведського статистичного управління: ціни в готельно-ресторанному секторі не впали, а, навпаки, зросли на 0,3% з квітня по травень, а ціни у сфері дозвілля й культури – на 0,2%.

"Бейонсе відповідальна за додатковий сюрприз цього місяця. Це досить дивовижно для однієї події. Ми не бачили такого раніше", – сказав Майкл Гран, головний економіст Danske Bank у Швеції, який оцінив, що співачка спричинила зростання інфляції на 0,2%.

Економісти кажуть, що очікують, що цього місяця ефект від зростання буде послаблюватися. Але деякі, як-от керівник відділу прогнозування Swedbank Андреас Вальстрем, занепокоєні тим, що подібний ефект може дати триденний концерт Брюса Спрінгстіна в Гетеборзі наприкінці червня.

Як зазначає FT, перший за сім років тур Бейонсе Renaissance, присвяченій її однойменному альбому, викликав великий ажіотаж у США, де активно закликали скористатись нижчим курсом шведської крони й відвідати концерт співачки у Стокгольмі, який обійшовся б дешевше.