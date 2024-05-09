В Белграді пройшла хода "Безсмертний полк" з прапорами РФ і символами російської агресії

У Белграді у присутності міністрів уряду Сербії 9 травня відбувся марш "Безсмертний полк", учасники якого несли, серед іншого, прапори Росії і Білорусі та символи підтримки російської агресії проти України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує Radio Slobodna Evropa.

На чолі колони, яка йшла від пам’ятника Вуку Караджичу до пам’ятника визволителям Белграда, йшов Ненад Попович, міністр без портфеля в уряді Сербії, який перебуває під санкціями США через зв'язки з Росією.

фото: rfe/rl

Вінки до пам'ятника поклали міністри Нікола Селакович, Неманья Старович і віцепрем'єр Александар Вулін, який також входить до чорного списку США.

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Також були присутні посли Росії, Білорусі, Азербайджану та Казахстану.

Міністерка у справах сім’ї Міліца Джурджевич Стаменковскі заявила на заході, що, незважаючи на "складний політичний контекст, сербсько-російську дружбу та союз не можна згасити чи перервати".

"Сербія не хотіла наражати Російську Федерацію на санкції, Республіка Сербія протистояла різним зовнішньополітичним викликам і, безумовно, буде залишатися на цьому принциповому шляху", – сказала вона.

Під час ходи було вивішено великий банер "Безсмертний полк Сербії", а також прапори Росії, Білорусі та Сербії. Деякі учасники ходи носили символи підтримки російського вторгнення в Україну (літеру Z) та мали георгіївські стрічки.

фото: rfe/rl

Вперше аналогічний марш 9 травня проходить в інших містах Сербії – Крагуєваці та Ніші.

Очікується, що Сербія, як країна-кандидат на членство в Європейському Союзі, поступово адаптуватиметься до зовнішньої політики ЄС.

Незважаючи на це, офіційний Белград підтримує міцні відносини з Москвою. Сербія є однією з небагатьох європейських країн, які не ввели санкції проти Росії після вторгнення в Україну.

Марш "Безсмертний полк" вперше пройшов у Росії в 2011 році в пам'ять про радянських воїнів, полеглих у Другій світовій війні. Його використовує російська пропаганда для поширення своїх неправдивих наративів.

Нагадаємо, посол Росії Сергєй Андрєєв у четвер 9 травня поклав вінок на цвинтарі-мавзолеї радянських воїнів у Варшаві, де його зустріли протестувальниці, а перед візитом на кладовищі розсипали кістки.

А на стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, 9 травня повісили плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець").